Festival de inverno promete agitar a Serra com grandes atrações Foto: Instagram/ @zefelipeeromario Começa nesta quinta-feira (29), o Festival Capixaba de Inverno, evento itinerante que... Folha Vitória|Do R7 29/08/2024 - 16h21 (Atualizado em 29/08/2024 - 16h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Começa nesta quinta-feira (29), o Festival Capixaba de Inverno, evento itinerante que acontece até domingo (1º), no Parque da Cidade, na Serra. No palco, o cantor Guto Ferrari, da banda Duets, recebe Saulo Simonassi, além da banda Charlie Brothers, com um tributo ao Charlie Brown Jr. A entrada é gratuita.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Shot matinal para eliminar a pochete e emagrecer: veja receita com chia e benefícios

• Big Mac saudável: veja receita de hambúrguer caseiro fit para a dieta

• Inflação em alta: poder de compra dos brasileiros será reduzido?