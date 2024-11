Festival de rock e gastronomia em Vila Velha reúne motoqueiros do ES Festival de rock e gastronomia em Vila Velha reúne motoqueiros do ES Folha Vitória|Do R7 28/11/2024 - 19h48 (Atualizado em 28/11/2024 - 19h48 ) twitter

Festival de rock e gastronomia em Vila Velha

O Parque Urbano de Cocal, em Vila Velha, será palco do 11º Vila Velha Motofest, um evento gratuito que promete agitar o público com shows de rock, exposição de carros antigos, motocicletas e uma variedade de opções gastronômicas. O festival acontece nesta sexta-feira (29), a partir das 17h, e no sábado (30), a partir das 15h, em comemoração aos 26 anos do tradicional Motoclube Répteis do Asfalto Moto Clube (RAMC). LEIA TAMBÉM: Empresas de festas do ES viram as preferidas por ricos e famososBand e Datena encerram contrato após 21 anos: "Enorme êxito"Após 130 dias preso, humorista Nego Di é libertadoDurante os dois dias, seis bandas se apresentarão no palco do evento, trazendo muita música para os amantes de motores e rock. Além disso, os visitantes poderão aproveitar food trucks com bebidas e comidas, enquanto apreciam as exposições. O presidente do RAMC, Carlos Lins, destaca que o evento é uma celebração para todos os apaixonados por motos e carros. “Teremos exposição de carros antigos e fabricantes de motocicletas presentes, permitindo que o público conheça e escolha o modelo de moto que deseja adquirir”, comentou. Para José Ronaldo Novaes, integrante do RAMC há 18 anos, o evento é um marco de confraternização. “Celebrar mais um ano do RAMC é motivo de grande satisfação. Receber os irmãos motociclistas, inclusive a velha guarda, é algo que não tem preço”, afirmou.

