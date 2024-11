Festival Parque Aberto terá congo e chorinho neste domingo Festival Parque Aberto terá congo e chorinho neste domingo Folha Vitória|Do R7 22/10/2024 - 13h12 (Atualizado em 22/10/2024 - 13h12 ) twitter

Festival Parque Aberto

Neste domingo (27) os capixabas vão contar com muito congo e chorinho da Banda Congo Raízes da Barra, de Barra do Jucu, e com o Duo Ladeira Pernambuco. O Festival Parque Aberto tem entrada gratuita! Ao todo, serão disponibilizados 2.500 ingressos gratuitos na plataforma Sympla, a partir do meio-dia desta terça-feira (22). Lembrando que é necessário ter uma conta cadastrada no Sympla para conseguir acesso aos ingressos, limitados a duas unidades por CPF.

