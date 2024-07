Filha Acusada de Planejar Assassinato do Pai para Ficar com Herança Foto: Polícia Civil Uma jovem de 22 anos foi presa suspeita de mandar matar o próprio pai para antecipar a herança no município... Folha Vitória|Do R7 30/07/2024 - 10h54 (Atualizado em 30/07/2024 - 10h54 ) ‌



Uma jovem de 22 anos foi presa suspeita de mandar matar o próprio pai para antecipar a herança no município de Iúna, na região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo a polícia, ela contou com a ajuda do ex-companheiro de 30 anos e do atual namorado de 21 anos para cometer o crime.

