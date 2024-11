Filho é preso em flagrante por agredir e ameaçar a mãe em Cariacica Filho é preso em flagrante por agredir e ameaçar a mãe em Cariacica Folha Vitória|Do R7 28/11/2024 - 23h28 (Atualizado em 28/11/2024 - 23h28 ) twitter

Filho é preso em flagrante por agredir e ameaçar a mãe em Cariacica

Um homem, de 33 anos, agrediu a mãe, de 51 anos, com um soco na testa e a ameaçou na noite de quarta-feira (27), na casa onde moram, em São Geraldo II, em Cariacica. A auxiliar de cozinha chegou em casa por volta das 20h após o trabalho e teve uma discussão com o filho. Ele a agrediu com um soco na testa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este caso alarmante.

