Filho é suspeito de matar a mãe por asfixia dentro de condomínio Filho é suspeito de matar a mãe por asfixia dentro de condomínio Folha Vitória|Do R7 18/11/2024 - 22h29 (Atualizado em 18/11/2024 - 22h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Raphael Castro, de 34 anos, foi preso em flagrante pelo assassinato da própria mãe, por asfixia, no último domingo (17), em um condomínio de alto padrão na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, ele sofre de transtorno psicológico.O corpo foi encontrado pela Polícia Militar no apartamento onde a vítima morava com o filho. Marly Ferreira Paes completava 63 anos e iria fazer um churrasco de comemoração, no mesmo dia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Mulher é presa por tentar furtar cobre avaliado em R$ 1,2 milhão na Serra

Mercado pet abre oportunidades estratégicas para novos negócios

João Pessoa recebe 2° edição do evento internacional ECON