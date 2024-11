Filhotes são adotados, mas mamãe cadela procura um lar para ficar Filhotes são adotados, mas mamãe cadela procura um lar para ficar Folha Vitória|Do R7 21/10/2024 - 21h08 (Atualizado em 21/10/2024 - 21h08 ) twitter

Uma cadelinha foi encontrada abandonada com dois filhotinhos no bairro Novo Porto Canoa, em Serra, no dia 3 de outubro. Felizmente, os filhotes já foram adotados, mas a mamãe ainda está sem um lar fixo e precisa de um tutor que possa oferecer amor e cuidados.A cadelinha é muito dócil e obediente, perfeita para quem deseja uma nova amiga.

