Final do "x1 do GB" de El Hero acontecerá no palco principal do DBE
Folha Vitória|Do R7
13/11/2024 - 00h29

Final do x1 do GB

A final do evento “x1 do GB” acontecerá diretamente do palco principal do Desafio Brasileiro de Esports na Arena MRV. Quatro finalistas disputarão o título do campeonato, que contará com a apresentação do influenciador Gabriel “GB12” Espinosa no dia 23 de Novembro.

