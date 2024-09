Final emocionante do Estadual de Beach Soccer promete grandes jogadas Com jogadores que são destaques no Brasil e no exterior, Anchieta venceu Cariacica na semifinal e vai decidir o título contra Vila... Folha Vitória|Do R7 01/09/2024 - 03h31 (Atualizado em 01/09/2024 - 03h31 ) ‌



Contando com alguns dos melhores jogadores de futebol de areia do País, as seleções de beach soccer de Anchieta e Vila Velha vão decidir o título do Campeonato Estadual neste domingo (1º).

