Finalista à Bola de Ouro comemora gol de empate do Brasil com a Colômbia

A zagueira Tarciane comemorou bastante o gol marcado pela seleção brasileira feminina no empate com a Colômbia em 1 a 1, na noite deste sábado (26), no Kleber Andrade, em Cariacica (ES).Esta foi a primeira partida da equipe desde a conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. O amistoso marca o início do ciclo de olho na Copa América de 2025 e na Copa do Mundo de 2027.

