Finanças embarcadas transformam a relação empresa-banco

Folha Vitória|Do R7 05/12/2024 - 18h29 (Atualizado em 05/12/2024 - 18h29 )

Nos últimos anos, o modo como as empresas se relacionam com os bancos passou por transformações significativas, acompanhando o processo de digitalização dos serviços financeiros. Muitos jovens hoje em dia nunca precisaram entrar em uma agência bancária para conversar com um gerente, pois o relacionamento virtual se consolidou nesse segmento. Quando se observa a mudança na relação das empresas com as instituições financeiras, é possível perceber que o papel do gerente de conta também se reinventou. A função passou a ser centrada no relacionamento, já que os produtos, taxas e condições passaram a ser determinados pela análise computacional do perfil e pelo comportamento de cada empresa. Com o advento da inteligência artificial (IA), essa transformação ganhou escalas inéditas, permitindo personalização e eficiência. Para entender mais sobre como as finanças embarcadas estão revolucionando o setor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória. Leia Mais em Folha Vitória: Rodrigo Faro anuncia saída da Record após 16 anos

