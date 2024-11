Fintechs de crédito visam reforçar Open Finance, Drex e Pix Fintechs de crédito visam reforçar Open Finance, Drex e Pix Folha Vitória|Do R7 14/10/2024 - 20h49 (Atualizado em 14/10/2024 - 20h49 ) twitter

Com modelos de negócios historicamente centrados em disrupção, as fintechs de crédito seguem intensificando o uso de inovações financeiras com o objetivo de aprimorar suas ofertas de soluções e serviços. É o que aponta a mais recente edição da Pesquisa Fintechs de Crédito Digital, realizada pela Associação Brasileira de Crédito Digital - ABCD e pela PwC Brasil. De acordo com o estudo, o open finance lidera as iniciativas que as empresas do setor pretendem fortalecer em suas operações (38%). Moeda digital do Banco Central, o Drex, cuja segunda fase de seu projeto-piloto já foi anunciada pela autoridade monetária, aparece em segundo lugar, com 28%. Previsto para 2025, o Drex possibilitará que os brasileiros realizem vários tipos de transações financeiras por meio de ativos digitais e contratos inteligentes de forma segura e eficiente. Já o PIX, sucesso desde o lançamento e em avanço contínuo - em junho do ano que vem será lançada a modalidade automática do mecanismo -, surge na terceira posição entre as inovações financeiras que o setor de crédito digital projeta intensificar (25%) em suas ofertas. Batendo recordes frequentes no volume de transações realizadas em um só dia, o sistema de pagamentos instantâneos já é utilizado por 58% das fintechs de crédito. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória! Leia Mais em Folha Vitória: Mulheres performam melhor na liderança, indica pesquisa

