Flamengo Anuncia Inauguração do Novo Estádio para 2029 Foto: PAULA REIS/FLAMENGO O Flamengo viveu um momento histórico. Nesta quarta-feira (31), o clube deu o primeiro passo... Folha Vitória|Do R7 31/07/2024 - 22h53 (Atualizado em 31/07/2024 - 22h53 ) ‌



O Flamengo viveu um momento histórico. Nesta quarta-feira (31), o clube deu o primeiro passo para a construção do estádio próprio, arrematando o terreno do Gasômetro em leilão realizado no auditório da Prefeitura do Rio, na Cidade Nova, no Rio.

