Flamengo coloca a mão na taça; veja os maiores campeões da Copa do Brasil Folha Vitória|Do R7 03/11/2024 - 19h48

Flamengo

Com show de Gabigol, o Flamengo venceu o Atlético-MG por 3 a 1, neste domingo (3), no Maracanã, e ficou mais perto do título da Copa do Brasil. A partida de volta acontece no domingo (10), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).O Flamengo fica com o título mesmo em caso de derrota por um gol de diferença, por conta da vantagem obtida na partida de ida. Se confirmar a conquista, será o quinto título do Fla na Copa do Brasil.

