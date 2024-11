Flamengo praticamente garante vaga na Libertadores de 2025; entenda Flamengo praticamente garante vaga na Libertadores de 2025; entenda Folha Vitória|Do R7 07/11/2024 - 09h50 (Atualizado em 07/11/2024 - 09h50 ) twitter

Flamengo

O Flamengo venceu o Cruzeiro por 1 a 0, no Independência, na noite de quarta-feira (6), e recuperou a quarta colocação na tabela do Brasileirão, perdida no dia anterior para o Internacional.Faltando seis rodadas para o fim do Brasileirão, o Fla tem 58 pontos e fecha o G-4, a zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Nas contas dos matemáticos, o Flamengo tem 99,8% de chances de se classificar para a próxima edição da Libertadores.

