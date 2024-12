Fora do Flamengo, Pedro assina contrato histórico com gigante em 2024 e anúncio é feito hoje Fora do Flamengo, Pedro assina contrato histórico com gigante em 2024 e anúncio é feito hoje Folha Vitória|Do R7 01/12/2024 - 12h09 (Atualizado em 01/12/2024 - 12h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pedro, atacante do Flamengo

Pedro, atacante e artilheiro do Flamengo na temporada de 2024, segue afastado dos gramados após romper o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho em setembro, durante a preparação da Seleção Brasileira para as eliminatórias da Copa do Mundo. A grave lesão também exigiu uma cirurgia que, segundo os médicos, requer ao menos 10 meses de recuperação. Com isso, o jogador deve permanecer fora de ação até meados de 2025, impactando o planejamento do Flamengo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

VÍDEO | Chuva deixa ruas alagadas e veículos submersos na Grande Vitória

OPINIÃO | É só o começo? Botafogo mostra o caminho e vira referência

Resumo de notícias deste sábado, dia 30 de novembro de 2024