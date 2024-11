Foragido há mais de 30 anos é preso após morte a machadada no ES Foragido há mais de 30 anos é preso após morte a machadada no ES Folha Vitória|Do R7 30/10/2024 - 13h10 (Atualizado em 30/10/2024 - 13h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foragido há mais de 30 anos é preso após morte a machadada no ES

Um homem de 55 anos, que estava foragido desde 1991 acusado de cometer crimes de homicídio e latrocínio com uso de machadinha, foi preso no bairro Viçosinha, em Venda Nova do Imigrante.A prisão ocorreu na manhã de quarta-feira (23), mas foi divulgado nesta terça (29). O suspeito, que usava identidade falsa, foi rastreado pelo setor de inteligência da Polícia Civil, que descobriu o verdadeiro nome e local de esconderijo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Complexo para desenvolvimento tecnológico e empresarial com 50 m² será construído na Serra

Chuva deixa escola e ruas alagadas e trânsito congestionado na Grande Vitória

Logística de alta performance impulsiona energia renovável