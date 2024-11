Fortnite Anuncia modo em Primeira Pessoa para o UEFN em dezembro Fortnite Anuncia modo em Primeira Pessoa para o UEFN em dezembro Folha Vitória|Do R7 13/11/2024 - 00h28 (Atualizado em 13/11/2024 - 00h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fortnite Anuncia modo em Primeira Pessoa para o UEFN em dezembro

O Fortnite passou por diversas transformações ao longo dos anos, abrangendo desde o design da interface até a jogabilidade e os modos principais oferecidos pela Epic Games. Desde a atualização para o Unreal Engine 5.1, com recursos de ponta como Nanite e Lumen, até as mudanças no sistema de armário e na progressão do Passe de Batalha, os jogadores têm se mostrado atentos e frequentemente opinam sobre essas mudanças.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Samsung SDS atua com soluções de TI e logística

Expo Motorhome deve aquecer turismo na região de Curitiba

Técnica que elimina varizes em definitivo substitui cirurgia