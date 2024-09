Fórum de líderes de serviços compartilhados acontece em setembro O Shared Services Leadership Forum (SSLF), que ocorrerá no dia 18 de setembro no Milenium Centro de Convenções, reunirá líderes e diretores...

Foto: Divulgação/DINO

O Shared Services Leadership Forum (SSLF), que ocorrerá no dia 18 de setembro no Milenium Centro de Convenções, reunirá líderes e diretores do Mercado de Serviços Compartilhados para uma reflexão aprofundada sobre o cenário atual e os desafios do setor.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.