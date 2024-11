Fórum debate a liderança feminina: "Precisam ser incentivadas a estarem onde quiserem" Fórum debate a liderança feminina: "Precisam ser incentivadas a estarem onde quiserem" Folha Vitória|Do R7 01/11/2024 - 16h10 (Atualizado em 01/11/2024 - 16h10 ) twitter

Fórum IEL de Gestão

A frase “As palavras podem ser compreendidas, mas os exemplos arrastam”, de Paula Barcellos, CEO da Viação Águia Branca, deu o tom do painel “Voices of Leadership” na 7ª edição do Fórum IEL de Gestão. O debate contou com a presença de executivas como Sílvia Marafon, conselheira e mentora em gestão e liderança, e foi mediado por Eduarda Buaiz, presidente do Conselho do Grupo Buaiz.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de tudo sobre a liderança feminina!

