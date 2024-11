Fotógrafa é atingida por hélice de avião e morre nos EUA Fotógrafa é atingida por hélice de avião e morre nos EUA Folha Vitória|Do R7 28/10/2024 - 19h30 (Atualizado em 28/10/2024 - 19h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fotógrafa Amanda Gallagher

A fotógrafa Amanda Gallagher, de 37 anos, morreu atingida pela hélice de um avião, no sábado (26), enquanto registrava as atividades de paraquedistas em um aeroporto na cidade de Wichita, no Kansas, nos Estados Unidos da América (EUA).Segundo o jornal New York Post, Amanda estava fotografando a saída e entrada de pessoas nos aviões quando foi atingida. Ela foi imediatamente encaminhada ao hospital do estado do Kansas, mas, encontrava-se em estado crítico e não sobreviveu.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em Folha Vitória:

Polícia flagra suspeito de furto com TV roubada em hotel de Vitória

Review | Sky Oceans mistura ação e estratégia em combates aéreos

Dia do Flamenguista: 30 motivos para torcer pelo Flamengo e ser rubro-negro