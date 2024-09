Foz do Iguaçu recebe encontro do Mercosul em agosto Foz sediou o encontro do Parlasul entre os dias 17 e 19 de agosto de 2024; encontro impactou o setor de hotelaria na cidade, diz Ricardo...

Foto: Divulgação/DINO

Nos dias 17 e 19 de agosto, a cidade de Foz do Iguaçu (PR) sediou atividades oficiais do Parlamento do Mercosul (Parlasul), órgão de representação civil dos povos dos países que integram o Mercado Comum do Sul (Mercosul), criado em 2006 em Montevidéu, no Uruguai. O evento contou com a presença de mais de 80 parlamentares que representam Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia.

