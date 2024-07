Fraudes Online em Alta: Espírito Santo Registra Alarmantes Números em 2024 Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Um estudo da empresa ClearSale mostrou que no primeiro semestre de 2024, foram registradas... Folha Vitória|Do R7 26/07/2024 - 07h23 (Atualizado em 26/07/2024 - 07h23 ) ‌



Um estudo da empresa ClearSale mostrou que no primeiro semestre de 2024, foram registradas quase 20 mil tentativas de fraude em compras com cartões de crédito no ambiente online no Espírito Santo. No Brasil, o número infla para 1 milhão.

