Fred some na região de Maruípe; veja como ajudar Fred some na região de Maruípe; veja como ajudar Folha Vitória|Do R7 29/11/2024 - 21h28 (Atualizado em 29/11/2024 - 21h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fred desaparecido

Fred desapareceu próximo ao Parque Barreiros, na região de Grande Maruípe, em Vitória, no dia 06 de novembro. Ele é um cachorro pequeno, todo preto, com o rabinho amputado. O mascote é muito assustado e tem medo de tudo.Caso você tenha alguma informação sobre o paradeiro do cão, entre em contato pelos números 27 99701-1001 (WhatsApp) ou 79 99984-3956, e fale com Sâmia.VEJA OS DETALHES:Nome: FredBairro: Grande MaruípeCidade: VitóriaTelefone: 27 99701-1001 (só WhatsApp) ou 79 99984-3956 - falar com SâmiaData do desaparecimento: 06 de novembro de 2024Características: Todo preto, pequeno, rabinho amputado, muito assustado.Perdeu seu pet? >> Saiba como divulgar animais perdidos no Folha Vitória.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e ajude a encontrar o Fred!

Leia Mais em Folha Vitória:

FestCria: festival promove cultura, tecnologia e arte no Centro de Vitória

Morre aos 81 anos o médico Milton Octavio Costa

VÍDEOS| Protesto fecha os dois sentidos da Rodovia Serafim Derenzi