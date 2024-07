Frio Intenso: Recordes de Temperatura no Espírito Santo Foto: Sandra Cola O inverno chegou com força no Espírito Santo e os termômetros já estão com temperaturas baixas. As cidades... Folha Vitória|Do R7 24/07/2024 - 17h23 (Atualizado em 24/07/2024 - 17h23 ) ‌



O inverno chegou com força no Espírito Santo e os termômetros já estão com temperaturas baixas. As cidades de Alfredo Chaves e São Mateus registaram recorde de frio em 2024.

