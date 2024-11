Funcionária é baleada em padaria em tentativa de assalto na Serra Funcionária é baleada em padaria em tentativa de assalto na Serra Folha Vitória|Do R7 15/11/2024 - 15h29 (Atualizado em 15/11/2024 - 15h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Funcionária baleada em padaria

Uma funcionária de uma padaria no bairro Hélio Ferraz, na Serra, foi baleada nas costas durante uma tentativa de assalto. O crime aconteceu nesta quinta-feira (14).De acordo com a Polícia Militar, o suspeito chegou ao local armado e seguiu em direção ao caixa. Ao perceber a funcionária tentando se proteger atrás do balcão, ele atirou e fugiu em seguida sem levar nada.LEIA TAMBÉM:>> Grávida de 6 meses é agredida pelo ex quando fazia exame em PA de Vila Velha>> Professor suspeito de estuprar aluna em Cariacica é demitido>> Moto com R$ 12 mil de dívidas em multas é apreendida em VitóriaSegundo a polícia, o caso foi inicialmente registrado como tentativa de latrocínio. Mas, investigações vão analisar outras possibilidades, incluindo a hipótese de que o ataque possa ter sido cometido por alguém conhecido da vítima.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Suspeito de matar o namorado da ex-companheira é preso em Vila Velha

Moto com R$ 12 mil de dívidas em multas é apreendida em Vitória

IBGE: bairro mais populoso do ES tem quase 50 mil moradores; saiba qual é