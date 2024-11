Funcionárias fazem babyliss no cabelo durante expediente em UPA Funcionárias fazem babyliss no cabelo durante expediente em UPA Folha Vitória|Do R7 22/11/2024 - 20h29 (Atualizado em 22/11/2024 - 20h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Funcionárias fazendo babyliss

Profissionais da saúde foram flagradas fazendo babyliss no cabelo durante o horário de trabalho em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Núcleo Bandeirante no Distrito Federal. A imagem foi gravada por uma acompanhante de uma paciente que aguardava atendimento e foram feitas na manhã e tarde de terça-feira (19). LEIA TAMBÉM:Frente fria no ES: alerta de temporais no fim de semana. Veja previsão!Alertas de emergência: Defesa Civil inicia novo sistema em dezembroEstudo avança na compreensão de mecanismos bioquímicos ligados ao autismo infantilQuestionado pela reportagem, o Iges (Instituto de Gestão Estratégias em Saúde), responsável pela administração das UPAs, disse que adotou medidas disciplinares.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Mulher é internada após ser agredida pelo marido em Vila Velha

Coordenadora de escola tem pernas amputadas em acidente e família pede ajuda

Path of Exile 2: GGG Live revela detalhes do acesso antecipado