Funcionário coloca fogo em bar de Vila Velha e quase provoca incêndio Folha Vitória|Do R7 30/11/2024 - 13h29

Funcionário coloca fogo em bar de Vila Velha e quase provoca incêndio

Bar onde incidente foi registrado fica em rua movimentada de Vila VelhaO funcionário de um bar que funciona em Itapuã, Vila Velha, quase provoca um incêndio na madrugada deste sábado (30). A dona do estabelecimento, assustada com a situação, acionou correndo a Polícia Militar. Quando a equipe chegou ao local da ocorrência, foi informada pela proprietária que um funcionário colocou fogo em algumas partes do bar, inclusive bem próximo a uma botija de gás, mas que por sorte as chamas não se alastraram. Tudo aconteceu, de acordo com boletim de ocorrência registrado pela PM, por volta das quatro horas da manhã.

