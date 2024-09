Funcionário flagrado dormindo após roubo de van do patrão Polícia chegou ao suspeito após flagrar veículo no cerco eletrônico. Van era usada para distribuir mercadorias Folha Vitória|Do R7 12/09/2024 - 11h41 (Atualizado em 12/09/2024 - 11h41 ) ‌



Um funcionário foi preso após roubar a van do patrão em Vila Velha. A Polícia Militar montou um cerco em diversos bairros da região após detectar o veículo com restrição de furto e roubo circulando pela Rodovia do Sol.

