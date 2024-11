Furto de R$ 1 milhão em Vila Velha foi para comprar armas e drogas Furto de R$ 1 milhão em Vila Velha foi para comprar armas e drogas Folha Vitória|Do R7 15/10/2024 - 20h49 (Atualizado em 15/10/2024 - 20h49 ) twitter

Furto em Vila Velha

Seis suspeitos estavam envolvidos na trama que aconteceu no dia 17 de julho, em um condomínio de Itaparica, em Vila Velha, onde R$ 1 milhão foi furtado de um cofre no apartamento de uma empresária. O dinheiro foi usado para comprar armas e drogas, segundo a polícia.Participaram do crime Herica Lucide Custódia, 44 anos, funcionária que trabalhava na casa; Brenda Custódia Marques, filha de Herica, de 29 anos; um suspeito chamado Diego Souza Ferreira, de 37 anos, que está foragido; Josileide Neiman Sales, 42 anos, advogada de Diego; outro homem conhecido como Gordinho, e mais um suspeito, que veio de São Paulo, e que não foi identificado pela polícia até o momento.

