Futebol Soçaite em Alta: Copa Sudeste Agita Vila Velha Foto: Moura Eventos As principais equipes de futebol soçaite Espírito Santo e um time de Minas Gerais irão participar neste... Folha Vitória|Do R7 04/08/2024 - 17h56 (Atualizado em 04/08/2024 - 17h56 ) ‌



As principais equipes de futebol soçaite Espírito Santo e um time de Minas Gerais irão participar neste final de semana da Copa Sudeste de futebol 7. Os jogos acontecem no sábado (3) e no domingo (4), nos campos da Arena 027, que fica no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha. A entrada é franca.

