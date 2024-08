Futsal Capixaba em Alta: Raça Brilha na Taça Brasil Sub-10 Foto: Acervo pessoal Uma geração de novos craques do futsal capixaba vem por aí. É o que garotada do Raça, equipe de Barcelona... Folha Vitória|Do R7 22/08/2024 - 13h01 (Atualizado em 22/08/2024 - 13h01 ) ‌



Uma geração de novos craques do futsal capixaba vem por aí. É o que garotada do Raça, equipe de Barcelona, na Serra, vai mostrar na terceira edição da Taça Brasil Sub-10, jogando contra times do Brasil inteiro em Medianeira (PR).

