Gabarito do Concurso Unificado: Confira as Novidades! Foto: Arte Ebc Os quase 1 milhão de candidatos que fizeram o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) no último domingo... Folha Vitória|Do R7 20/08/2024 - 10h43 (Atualizado em 20/08/2024 - 10h43 ) ‌



Os quase 1 milhão de candidatos que fizeram o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) no último domingo (18) já podem conferir os gabaritos preliminares das provas objetivas dos oito blocos temáticos. O material foi disponibilizado nesta terça-feira (20), na área do candidato, no site do CNPU.

