Gaitista e vocalista de Chicago, Omar Coleman vai se apresentar no ES

Omar Coleman no Jazz Vitória Festival

O gaitista norte-americano Omar Coleman confirmou presença na segunda edição do Jazz Vitória Festival. Nascido em West Side, berço do blues elétrico de Chicago, Coleman vem se tornando o principal artista da nova geração do blues. O Festival Internacional de Jazz e Bossa Nova de Vitória vai reunir amantes do gênero e grandes nomes da música nacional e internacional dos dias 7 a 9 de novembro, na Praça do Papa, em Vitória.

