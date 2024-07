Galactic Glitch: O novo shooter espacial com física maluca

‌



Após 10 anos de produção, a desenvolvedora independente alemã, Crunchy Leaf Games, está contente em finalmente anunciar que Galactic Glitch lança hoje (15) no Acesso Antecipado Steam, com 25% de desconto na primeira semana. Galactic Glitch é um shooter espacial roguelike com combate baseado na física. Misturando a arena de combate com visão de cima para baixo de Bubble Tanks, a ação fluida e frenética de Dead Cells e uma boa dose de física maluca, o jogo desafia a ideia de como um jogo de tiro deveria ser.

