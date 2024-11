Gerdau abre capacitação gratuita para empreendedores pardos e negros Gerdau abre capacitação gratuita para empreendedores pardos e negros Folha Vitória|Do R7 09/11/2024 - 00h29 (Atualizado em 09/11/2024 - 00h29 ) twitter

Gerdau Transforma

A Gerdau abriu inscrições para o Gerdau Transforma, um programa gratuito de capacitação e mentoria voltado a pessoas autodeclaradas pretas e pardas interessadas em empreender. > Siga o Folha Vitória no Linkedin para ficar por dentro de outras oportunidades de emprego!O curso é online e oferece 60 vagas para pessoas com mais de 18 anos que já possuem um negócio ou planejam iniciar um. As aulas acontecem de 25 a 29 de novembro, e as inscrições estão abertas até o dia 24 de novembro.

