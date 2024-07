Gestalt: Steam Cinder - Uma aventura pixel art cheia de ação!

Folha Vitória |Do R7

‌



A+

A-

Embarque em uma missão emocionante para reformular o futuro da humanidade em Gestalt: Steam & Cinder, um metroidvania RPG de ação super aguardado, e com um pixel art incrível feito a mão que chega hoje no Steam com textos em português, e futuramente nos principais consoles.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Câmara de Vitória aprova criação do Dia Municipal do Homem

• Como confortar alguém em luto: palavras que fazem a diferença

• Treino intenso de musculação ajuda a preservar força em idosos