Giraffas celebra Dia Mundial da Girafa com sanduíche grátis

Giraffas, uma das redes de fast-food mais queridas do Brasil, decidiu comemorar o Dia Mundial da Girafa de uma maneira especial. A marca ofereceu sanduíches grátis para seus clientes em todas as unidades espalhadas pelo país. A ação foi um sucesso e atraiu muitas pessoas que aproveitaram a oportunidade para saborear um lanche delicioso. A iniciativa foi uma forma criativa de celebrar a data e promover a conscientização sobre a preservação das girafas. Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



