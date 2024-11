Golden Joystick Awards 2024: Black Myth: Wukong é eleito Game of the Year Golden Joystick Awards 2024: Black Myth: Wukong é eleito Game of the Year Folha Vitória|Do R7 21/11/2024 - 17h09 (Atualizado em 21/11/2024 - 17h09 ) twitter

Golden Joystick Awards/Divulgação

A desenvolvedora chinesa Game Science atingiu um marco ao vencer o prêmio de Game of the Year (GOTY) com o impressionante Black Myth: Wukong. O jogo, baseado em mitologia chinesa, foi amplamente elogiado por sua inovação, visual deslumbrante e imersão narrativa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

