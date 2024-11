Governança no esporte: sem espaço para amadorismo Governança no esporte: sem espaço para amadorismo Folha Vitória|Do R7 23/10/2024 - 13h29 (Atualizado em 23/10/2024 - 13h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Governança no esporte

Artigo escrito por Eric Alves Azeredo, professor, executivo, advogado, CEO da AZRD e membro do Comitê Qualificado de Conteúdo de Empreendedorismo e Gestão do IBEF-ES. O termo “Governança no Esporte” surgiu pela primeira vez na literatura acadêmica em 1995, no trabalho intitulado “Policy analysis in sport management”, escrito por Laurence Chalip, professor e coordenador do programa Sport Management da Universidade do Texas. Foi publicado no Journal of Sport Management, periódico bimestral, cujo objetivo era melhorar a política, a formulação e implementação estratégica das organizações esportivas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Incêndio atinge apartamento em Jardim Camburi; veja vídeo

Homem mata o pai, irmão e policial e deixa 9 feridos em ataque no RS

PRF flagra transporte irregular de chapas de granito e cerveja no ES