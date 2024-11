Governo anuncia novas regras para transporte aéreo de pets Governo anuncia novas regras para transporte aéreo de pets Folha Vitória|Do R7 30/10/2024 - 22h48 (Atualizado em 30/10/2024 - 22h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Transporte aéreo de pets

O governo federal anunciou nesta quarta-feira (30) regras mais rígidas para o transporte de animais em voos. Os tutores poderão rastrear os pets em todas as etapas do transporte aéreo, do embarque ao desembarque. Esse monitoramento será feito por meio de câmeras e aplicativos, informou o Ministério de Portos e Aeroportos, que anunciou as novas normas, chamadas Plano de Transporte Aéreo de Animais (Pata).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Folha Vitória:

Vitória tem 11 pessoas desalojadas e previsão é de mais chuva

Acusado de matar médico em Montanha é condenado a 23 anos de prisão

Tartaruga-gigante é flagrada em período de desova em Linhares