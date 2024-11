Governo bloqueia R$ 6 bilhões do Orçamento de 2024 Governo bloqueia R$ 6 bilhões do Orçamento de 2024 Folha Vitória|Do R7 23/11/2024 - 04h27 (Atualizado em 23/11/2024 - 04h27 ) twitter

A elevação dos gastos com a Previdência Social fez o governo bloquear mais de R$ 6 bilhões do Orçamento de 2024, anunciaram na noite desta sexta-feira (22) os ministérios do Planejamento e Orçamento e da Fazenda. O volume de recursos congelados subiu de R$ 13,3 bilhões para R$ 19,3 bilhões.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro dos detalhes sobre o bloqueio no orçamento!

