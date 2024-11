Governo divulga nova lista com 12 marcas de azeites impróprias para consumo Governo divulga nova lista com 12 marcas de azeites impróprias para consumo Folha Vitória|Do R7 22/10/2024 - 14h51 (Atualizado em 22/10/2024 - 14h51 ) twitter

Imagem ilustrativa

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) divulgou nesta terça-feira (22) uma nova lista de 12 marcas de azeite impróprias para consumo. As análises realizadas mostraram a presença de outros óleos vegetais misturados, o que pode comprometer a segurança e a qualidade do produto. Duas marcas mencionadas já haviam sido proibidas em um outra lista no início do mês.

