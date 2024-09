Grandes emoções no IEM Rio 2024 com torneio de Counter-Strike 2 Competição ocorre entre os dias 11 e 13 de outubro; ingressos seguem à venda Folha Vitória|Do R7 03/09/2024 - 09h11 (Atualizado em 03/09/2024 - 09h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Retornando ao Brasil e ao Rio de Janeiro pelo terceiro ano consecutivo, o Intel Extreme Masters (IEM) receberá 16 dos melhores times de Counter-Strike 2 do mundo junto com milhares de fãs apaixonados na Farmasi Arena, entre os dias 11 e 13 de outubro. O campeonato ocorre entre os dias 11 e 13 de outubro e os ingressos podem ser adquiridos no site do ESL.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• IEM Rio 2024: Farmasi Arena recebe torneio internacional de Counter-Strike 2

• Apartamento de luxo é interditado após incêndio e passa por perícia nesta terça

• Lotofácil da Independência: saiba quais os números mais sorteados e veja como apostar