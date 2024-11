Grávida de 6 meses é agredida pelo ex quando fazia exame em PA de Vila Velha Grávida de 6 meses é agredida pelo ex quando fazia exame em PA de Vila Velha Folha Vitória|Do R7 15/11/2024 - 15h29 (Atualizado em 15/11/2024 - 15h29 ) twitter

Grávida agredida

Um jovem de 19 anos foi preso nesta quinta-feira (14) após ameaçar a ex-companheira, grávida de seis meses, enquanto ela realizava exames no Pronto Atendimento da Glória, em Vila Velha.A Polícia Militar foi acionada pela equipe de assistência social da unidade de saúde, que relatou a situação. No local, os policiais conversaram com a vítima, que contou ter vivido um relacionamento de pouco mais de um ano com o rapaz, marcado por agressões físicas e psicológicas. Ela informou ainda que havia terminado a relação há cerca de um mês, mas que vinha sendo ameaçada por ele.

