Grávida é encontrada morta com golpes de tesoura em MG Folha Vitória|Do R7 29/11/2024 - 19h49

Grávida encontrada morta

Uma mulher grávida, de 29 anos, Hozana Lopes da Silva, foi morta com golpes de tesoura na noite desta quinta-feira (28) no bairro Jardim Primavera, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima estava com ferimentos na cervical, na região do tórax e no braço direito.Uma testemunha foi ao local e confirmou a identificação da vítima, que não estava com documentos pessoais, mas havia um cartão de banco com o seu nome em um dos bolsos da roupa. Hozana tinha dois filhos menores de idade.

