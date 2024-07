Greve no INSS: como está o atendimento no Espírito Santo? Os servidores do Instituto do Seguro Social (INSS) entraram em greve nesta terça-feira (16) por tempo indeterminado no país... Folha Vitória|Do R7 17/07/2024 - 14h40 (Atualizado em 17/07/2024 - 14h40 ) ‌



Os servidores do Instituto do Seguro Social (INSS) entraram em greve nesta terça-feira (16) por tempo indeterminado no país. Entretanto, no Espírito Santo não há impacto relevante no atendimento devido à greve, segundo informou o INSS.

