Grupo europeu de educação compra controle de faculdade no ES

A empresa Galileo Global Education, líder europeia no ensino superior privado com 58 marcas em 106 campi, 18 países e mais de 250 mil estudantes em todo o mundo, fechou a compra do controle da faculdade Multivix. A intenção é transformar o centro de ensino capixaba na plataforma de educação brasileira da marca estrangeira. De acordo com apuração do Valor Econômico, a faculdade continuará sob o controle da família Penina, que seguirá como acionista minoritária. A negociação para compra do controle da faculdade se estende por 9 meses e os valores não foram divulgados.

