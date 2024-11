Grupo planeja ataque a rivais e é preso pela polícia em Vila Velha Grupo planeja ataque a rivais e é preso pela polícia em Vila Velha Folha Vitória|Do R7 02/11/2024 - 08h08 (Atualizado em 02/11/2024 - 08h08 ) twitter

Grupo planeja ataque a rivais e é preso pela polícia em Vila Velha

Foto: Divulgação / PMES Cinco suspeitos que planejavam um ataque ao bairro Guaranhuns, na disputa pelo tráfico de drogas em Vila Velha, foram presos pela Polícia Militar em Ilha dos Bentos. O caso foi registrado na madrugada desta sexta-feira (1º). Durante a prisão, realizada após uma denúncia anônima, foram apreendidos com os suspeitos, de idades entre 23 e 36 anos, quatro armas de fogo, munições e carregadores. Leia também: > Enem 2024: locais de prova terão esquema de segurança no ES> Quase mil policiais militares vão reforçar a segurança no ES> Suspeito de ligação com morte de sargento da PM é morto em confronto A Polícia Militar explicou que foi identificado que uma rua do bairro seria utilizada por criminosos no deslocamento até o ataque. Com isso, foi montado um cerco de segurança, que localizou o carro com características semelhantes à da denúncia. Durante a abordagem, foram localizados cinco suspeitos e três armas dentro do veículo. Os homens não resistiram à ação e confessaram que estavam a caminho do ataque. A Polícia Civil informou que os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Vila Velha. Um deles, de 36 anos, foi autuado em flagrante por adulteração veicular e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Os outros foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e também foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana.

