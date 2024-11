Guarda encontra "chupa-cabra" em caixa eletrônico na Praia do Canto Guarda encontra "chupa-cabra" em caixa eletrônico na Praia do Canto Folha Vitória|Do R7 03/11/2024 - 17h49 (Atualizado em 03/11/2024 - 17h49 ) twitter

Chupa-cabra encontrado em caixa eletrônico

A Guarda Civil Municipal de Vitória localizou um dispositivo de clonagem de dados bancários, conhecido como "chupa-cabra", instalado em um caixa eletrônico de uma agência na Praia do Canto, em Vitória. A descoberta ocorreu após um cliente do banco acionar o Ciodes-190 na manhã deste domingo (3), relatando a presença de um homem suspeito, sem uniforme ou identificação, manipulando o equipamento do caixa eletrônico.

